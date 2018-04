1 maggio, maltempo in arrivo con temporali e venti forti

Con il primo maggio arriva il maltempo, in particolare sul centro nord Italia, con temporali, calo delle temperature e venti forti, a causa di una nuova perturbazione, “la n.1 di maggio che, tra mercoledi’ e giovedi’, dara’ vita a un vortice di bassa pressione che coinvolgera’ gran parte dell’Italia, con tempo variabile o instabile fino al prossimo fine settimana”. Domani, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, prevarra’ tempo bello all’estremo Sud mentre ci saranno nuvole sul resto d’Italia, con piogge che via si intensificheranno durante la giornata sulle regioni centrali – Lazio, Umbria e Toscana – Romagna, Sardegna. Rovesci a carattere piu’ isolato su Piemonte, Alpi Occidentali, Liguria ed Emilia. Temperature massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna.

Venti deboli; in intensificazione dalla sera sul Canale di Sicilia. Mercoledi’, possibili piogge diffuse in gran parte del Paese, piu’ insistenti su Nord-Ovest ed Emilia; rovesci e temporali sulla Sardegna e nell’ovest della Sicilia. Sara’ una giornata molto ventosa su molte regioni, in particolare, al Sud e sulle Isole con raffiche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia e, fino a 50/70 km/h, nel resto del Centro-Sud e in Liguria. Probabili mareggiate sulle coste occidentali di Sicilia e Sardegna. Quest’ultima e’ la regione che rischia i quantitativi piu’ ingenti di pioggia: tra martedi’ e venerdi’, infatti, si potranno accumulare fino a 150-200 litri su metro quadrato, dicono gli esperti.

Valori simili si potrebbero raggiungere anche sul Piemonte occidentale e meridionale. Tempo variabile o instabile fino al prossimo fine settimana, quando i fenomeni dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. “La giornata peggiore sara’ giovedi’ quando le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, potranno coinvolgere tutto il Paese, risultando localmente anche intense soprattutto all’estremo Nord-Ovest, Nord-Est e ancora una volta sulla Sardegna”. Nonostante questa dinamicita’ il clima restera’ molto mite con temperature che, anche al Sud, si porteranno piu’ vicine alla media stagionale