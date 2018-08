“100 piazze per differenziare”, appuntamento sabato 1 settembre a San Leone

Sabato 1° settembre, ad Agrigento, sul Lungomare Falcone Borsellino della frazione balneare di San Leone, primo appuntamento con le iniziative di Legambiente per promuovere in Sicilia la raccolta differenziata di qualità.

Grazie alla collaborazione con la direzione provinciale di Coldiretti i cittadini potranno conferire rifiuti differenziati per tipologia ed ottenere in cambio buoni del valore di 1 Euro da spendere presso le aziende di Campagna Amica.

L’iniziativa “100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE” – inserita nel progetto “SICILIA MUNNIZZA FREE” che Legambiente ha avviato nella primavera di quest’anno e che vede quale sponsor principale il CONAI – sarà presentata in dettaglio nel corso di un’apposita conferenza stampa convocata per lunedì prossimo, alle ore 10:30, presso l’ex Collegio dei Padri Filippini.

Oltre a Claudia Casa, direttore di Legambiente Sicilia, all’incontro con gli organi d’informazione interverrà il neo presidente di Coldiretti Agrigento, Ignazio Gibino, mentre per il Comune di Agrigento che ha concesso all’iniziativa il gratuito patrocinio faranno gli onori di casa sia il sindaco, Lillo Firetto, che l’assessoreNello Hamel.