A 30 anni dall’omicidio, “Strada degli scrittori” ricorda il giudice Antonino Saetta

L’associazione Strada degli Scrittori ricorda oggi il giudice Saetta, con la partecipazione del presidente, Felice Cavallaro, alla cerimonia commemorativa: “Trent’anni fa – afferma Cavallaro – fu assassinato, assieme al figlio Stefano, Antonino Saetta, primo magistrato giudicante ucciso, in Sicilia e in Italia. L’efferato delitto di mano mafiosa fu consumato il 25 settembre 1988 lungo la stessa strada dove, due anni dopo, fu ucciso Rosario Livatino, che con identica commozione abbiamo ricordato appena quattro giorni addietro. Questa strada è la ex SS 640, che ha preso il nome di Strada degli Scrittori e, d’intesa con Anas, da due anni è anche la Strada della Legalità. Infatti, come in memoria del giudice Livatino, in prossimità del viadotto già noto con il nome “Giulfo” e oggi intitolato al magistrato, Anas ha voluto erigere un monumento in sua memoria. Questi luoghi della legalità e della memoria rendono indelebile nel tempo il ricordo di chi ha compiuto il proprio dovere sempre e fino in fondo, senza chiedere scorte, con la consapevolezza e l’accettazione del pericolo, e con una fede profonda nei principi fondanti del nostro ordinamento e della società civile”.