Abbandonano lastre di eternit in campagna. Arrestati un imprenditore edile e tre romeni

Trasportano e abbandonano rifiuti pericolosi nelle campagne, ma vengono scoperti e arrestati. I carabinieri del Reparto territoriale di Gela (Caltanissetta) con il supporto dello Squadrone eliportato ‘Cacciatori Sicilia’ hanno fatto scattare le manette ai polsi di un imprenditore edile di 66 anni, e tre romeni di 30, 48 e 30 anni.

Durante un servizio di controllo del territorio in contrada San Francesco di Paola i militari hanno intercettato un autocarro che trasportava materiale di risulta tra cui anche eternit.

I quattro sono risultati sprovvisti di autorizzazione. Per tutti è scattato l’arresto e sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio. Oltre all’autocarro i carabinieri hanno sequestrato oltre una tonnellata di rifiuti pericolosi costituiti in buona parte da lastre in eternit.