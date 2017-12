Agrigento, folla e commozione ai funerali del papà del consigliere Vullo

Un tributo commovente e sentito quello riservato ieri pomeriggio, in un’affollatissima Chiesa di Santa Croce, a Carmelo Vullo, 68 anni, morto dopo una breve malattia, padre di Marco Vullo, consigliere comunale di Agrigento e responsabile del Circolo Fenapi di Villaseta. “La vicinanza mostrata da così tanta gente, presente ai funerali, non lenisce certamente il dolore e non colma il vuoto lasciato – sottolinea Marco Vullo – ma aiuta ad affrontare meglio e con più forza questo triste momento che ha colpito la mia famiglia. Ci scusiamo per non avere potuto abbracciare singolarmente tutti. Ma il nostro senso di gratitudine è forte e profondo e lo vogliamo manifestare pubblicamente, rivolgendo con tutto il cuore un sincero ringraziamento alle centinaia di persone che, attraverso la loro partecipazione alle esequie, hanno voluto dare l’ultimo addio ad un amico, a un padre e ad un marito esemplare, e manifestare sostegno e grande affetto a tutti noi.