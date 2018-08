Agrigento, detenuto aggredisce poliziotti penitenziari

Ennesima aggressione in carcere in Sicilia, questa volta ad Agrigento.

A denunciarla è il segretario generale aggiunto dell’Osapp, Domenico Nicotra, secondo il quale un detenuto di origine italiana ha aggredito a calci, pugni e colpi di bomboletta del gas i poliziotti penitenziari nella casa circondariale di Agrigento.

“Non si conoscono i motivi dell’aggressione – spiega – ma dalle prime indiscrezioni sembra che gli agenti sia stati la sua valvola di sfogo. Ad Agrigento, come nel resto dell’Italia la carenza di personale è la maggiore causa di tutte queste criticità ed è per questo che sia il ministro della Giustizia che il neo capo del Dap devono porre in essere tutti i provvedimenti indispensabili e urgenti per annullare gli effetti della legge Madia che ha tagliato in modo indiscriminato gli organici del Corpo di Polizia penitenziaria”