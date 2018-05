Agrigento, incidente Giro d’Italia, il pensionato arrestato domani davanti i giudici del Riesame

E’ ancora ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, Leonardo D’Amico, il motociclista, 48 anni, di Sambuca di Sicilia, rimasto gravemente ferito la mattina del 9 maggio, nei pressi di Maddalusa, in un tratto del percorso della tappa del Giro d’Italia, Agrigento-Santa Ninfa, in un incidente stradale

Intanto, Gaetano Agozzino, il pensionato agrigentino, di 70 anni, finito in manette per il suo coinvolgimento nel sinistro, domani si presenterà al Tribunale del Riesame di Palermo chiedendo, attraverso l’istanza proposta dal suo avvocato, l’annullamento della misura cautelare cui è sottoposto. Agozzino è indagato per lesioni colpose gravissime e resistenza a pubblico ufficiale e si trova attualmente agli arresti domiciliari.