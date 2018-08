Agrigento, infiltrazioni e acqua sulle pareti della galleria “Spinasanta”

Preoccupano le condizioni della galleria “Spinasanta”, un tratto di quasi 1km al coperto lungo la strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali. Come riporta il quotidiano La Sicilia, che ha effettuato un attento reportage, la galleria presenta qualche problematica.





Acqua che gocciola dal tetto così come anche dalle pareti della struttura e che si deposita, creando pozzanghere e fanghiglia, sull’asfalto. Non pochi problemi, dunque, per i numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono quel tratto di strada così importante per la viabilità.

I tecnici di Girgenti Acque sono stati avvisati e già hanno fatto un primo sopralluogo ma la soluzione del problema sembra ancora lontana.