Agrigento, iniziative del Fai tra domani e domenica

Ad Agrigento il Fondo Ambiente Italiano, il Fai Giovani e il Giardino della Kolymbethra hanno organizzato due iniziative, domani sabato e poi domenica.

Domani, sabato 20 ottobre, nello Spazio Temenos della Chiesa di San Pietro, in via Pirandello, alle ore 17:30, si svolgerà un incontro con la scrittrice Edith de la Héronnière, che presenterà il libro sul suo viaggio in Sicilia. E poi, domenica 21 ottobre, dalle ore 9:30 alle 17:30, al Giardino della Kolymbethra si svolgerà la Giornata Fai d’autunno, rinviata per maltempo la scorsa domenica.

L’ingresso è dalla Porta Quinta, quindi nei pressi della clinica Sant’Anna.