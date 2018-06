Agrigento, panifici aperti la domenica per il periodo estivo

Panifici aperti anche di domenica. E’ quanto si prospetta dopo la scadenza dell’ordinanza del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che disponeva la chiusura degli esercizi commerciali di domenica e, soprattutto, le disposizioni regionali in materia di panificazione che dal 16 giugno al 30 settembre non contemplano l’obbligo della giornata di riposo, in considerazione dell’aumento delle presente turistiche in Sicilia.

Dunque, se non accadono fatti nuovi, già da domenica è possibile che i panifici di Agrigento aprano i battenti per la gioia di coloro che non vogliono rinunciare al pane appena sfornato anche di domenica, almeno fino al 30 settembre.