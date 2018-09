Al via anno scolastico nell’agrigentino, prima campanella al “Leonardo Sciascia”

Tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico: la Regione Sicilia ha indicato il 12 settembre come data del primo giorno di scuola lasciando però una certa autonomia ad ogni istituto in base alla programmazione.

Così anche nell’agrigentino sono pronte a suonare le prime campanelle. A dare il via sarà l’istituto tecnico commerciale “Leonardo Sciascia” che già da domani riaprirà i cancelli per accogliere nuovi e vecchi studenti. Venerdì 7 settembre, invece, sarà la volta degli istituti “Brunelleschi” e “Foderà”. Stesso discorso anche per i licei “Majorana” ed “Empedocle” (anche se per il IV ginnasio cambierà leggermente).

Infine, con l’inizio della prossima settimana, anche tutti gli altri istituti – come il liceo scientifico “Leonardo” – cominceranno le attività didattiche.