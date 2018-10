Ambiente, Savarino: “approvato il ddl340 mai più acque reflue in mare”

La IV Commissione presieduta dall’ Onorevole Giusi Savarino ha approvato il DDl n. 340, grazie al quale l’acqua reflua depurata non sarà più dispersa in mare ma riutilizzata per uso irriguo, civile, botanico ed industriale.

“All’unanimità la Commissione che presiedo ha esitato questo disegno di legge che consente agli agricoltori , ad esempio, di utilizzare l’acqua depurata per irrigare i campi”, ha dichiarato l’onorevole Savarino.

“Abbiamo anche immaginato un utilizzo industriale, commerciale o civile per evitare di disperdere inutilmente questo bene. Una legge semplice ma rivoluzionaria, – continua l’on. Savarino – quella semplicità di cui la Sicilia ha bisogno. Finalmente la regione Siciliana non spreca un bene prezioso come l’acqua gettandolo in mare ma lo depura, lo potabilizza e lo riutilizza in modo efficiente. Sono molto soddisfatta del testo di legge approvato dalla mia Commissione e della collaborazione di tutti i colleghi di tutte le forze politiche”.