Amministrative, anche a Messina sette candidati

Sette candidati anche a Messina. Si ripresenta il sindaco uscente Renato Accorinti, contrario da sempre alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e che si colloca politicamente all’estrema Sinistra ed è appoggiato dal suo movimento Cambiamo Messina dal basso e da tre liste. Sempre nell’area di Centrosinistra appoggiato dal Pd, i centristi dell’ex ministro Gianpiero D’Alia e Sicilia Futura c’è il professore Antonio Saitta ex prorettore dell’ateneo messinese e ordinario di Diritto Costituzionale. Saitta è già stato vicesindaco della giunta Genovese qualche anno fa. Spaccato il centrodestra Fi, Fratelli d’Italia e diversi movimenti civici appoggiano il professore Placido Bramanti, ex direttore del Centro Neurolesi a Messina. Sempre nella stessa area di Centrodestra si colloca il deputato regionale di Sicilia Cateno De Luca che è appoggiato dal suo movimento Sicilia Vera. E a destra si trovano anche Giuseppe Trischitta ex capogruppo al comune di Fi appoggiato dal suo movimento «Messina splendida» e il presidente del consiglio comunale Emilia Barrile, ex Fi candidata con la sua lista Leali progetto per Messina. Infine il Movimento Cinque stelle candida l’ex Capo del Genio Civile ed attuale dirigente dell’ispettorato del lavoro Gaetano Sciacca.