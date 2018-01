Anas ricerca 303 figure in tutta Italia da assumere

Anas è alla ricerca in molte regioni italiane di 303 figure tra le quali operatori in possesso della sola licenza media; capo cantonieri e cantonieri apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; da assumere con contratto a tempo indeterminato e con apprendistato presso le diverse sedi italiane. Di seguito l’elenco delle figure ricercate:

Per la figura di capo cantoniere:

Valle D’Aosta 5 posti, Piemonte 6 posti, Liguria 7 posti, Lombardia 17 posti, Veneto 10 posti, Friuli Venezia Giulia 7 posti, Emilia Romagna 14 posti, Toscana 4 posti, Marche 9 posti e Puglia 9 posti.

Posti ricercati per la figura di cantoniere apprendista:

Valle D’Aosta 2 posti, Piemonte 10 posti, Liguria 4 posti, Lombardia 17 posti, Veneto 5 posti, Friuli Venezia Giulia 10 posti, Emilia Romagna 14 posti, Toscana 15 posti, Marche 8 posti e Puglia 9 posti.

Posti ricercati per la figura di operatore specializzato:

Valle D’Aosta 5 posti, Piemonte 10 posti, Liguria 10, Lombardia 20 posti, Veneto 12 posti, Friuli Venezia Giulia 3 posti, Emilia Romagna 15 posti, Toscana 20 posti, Marche 14 posti e Puglia 12 posti.

Sarà possibile inviare candidatura basta cliccare http://www.suntini.it/diariolavoro_anas.html