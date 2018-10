Aragona, paura al cimitero, porta fiori sulla tomba e viene sfiorato alla testa da calcinaccio

Paura, sabato scorso, ad Aragona dove, nel locale cimitero, un uomo è stato sfiorato da un grosso calcinaccio staccatosi da una tomba.

L’uomo era andato per lasciare dei fuori sulla tomba di famiglia quando è accaduto il fatto Per fortuna, per lui, solo spavento e nulla più.

Il fatto è riportato dal quotidiano La Sicilia.