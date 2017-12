Asp di Agrigento, da gennaio possibile prenotare anche su WhatsApp

Basterà scattare una fotografia alla ricetta ed inviarla per WhatsApp ad un numero specifico per stabilire un contatto con gli operatori dell’Asp di Agrigento. Niente più attesa agli sportelli per chiedere una prestazione specialistica, l’Azienda Sanitaria di Agrigento, come altre in Sicilia, si mette al passo coi tempi e offre agli utenti nuove soluzioni per semplificare le attese.

Queste importanti novità nelle procedure di prenotazione delle visite mediche specialistiche saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma domani, 29 dicembre alle ore 10.30, presso la sala riunioni della Direzione generale Asp (cittadella della salute-viale della Vittoria). “Dal 1° gennaio, in via sperimentale – dicono dall’Asp di Agrigento – sarà possibile prenotare le visite anche attraverso la messagistica istantanea di Whatsapp secondo una rapida procedura che sarà illustrata dal commissario Asp Gervasio Venuti, e dal responsabile CUP, Claudio Lombardo”.