Bando periferie, Gibilaro: “On. Sodano spieghi l’oggetto giuridico della Convenzione ad ogni singolo cittadino!”

In un nota inviata alla stampa, il consigliere comunale Gerlando Gibilaro, scrive: “Traendo spunto dalle dichiarazioni rilasciate dall’On. Sodano ai vari media locali, ( che non riporto integralmente ) relative alla sospensione e/o congelamento dei “finanziamenti del bando periferie, ritengo doveroso ed opportuno, porre all’attenzione dell’opinione pubblica in generale alcuni “atti e fatti” ,verosimilmente sconosciuti all’On. Sodano del M5S ,meritevoli di attenzione, nonché indispensabili per comprendere secondo scienza e coscienza la questione sospensione dei “finanziamenti del bando periferie”, operata dal Governo.