Caccia in Sicilia, WWF: “bene la sospensione da parte del Tar”

“L’ordinanza del TAR Palermo che ha accolto totalmente il ricorso presentato da WWF, Legambiente e LIPU rappresenta una splendida notizia per la natura siciliana, cosi’ duramente segnata dall’apertura della stagione di caccia che ha visto il ripetersi di numerosi atti di bracconaggio contro specie rare e protette”. Cosi’ in un comunicato il WWF. “I giudici amministrativi di Palermo hanno riconosciuto pienamente le ragioni espresse nel ricorso delle associazioni rappresentati dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo, contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’Assessore all’Agricoltura Eddy Bandiera in contrasto con il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).L’ordinanza- continua il WWF- oltre a riconoscere il valore del parere dell’ISPRA, immotivatamente disatteso dalla Regione Sicilia, riconosce l’illegittimita’ della preapertura del 1° settembre con la conseguente chiusura della caccia sino al 1° ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina e l’illegittimita’ della prosecuzione dell’attivita’ venatoria nel mese di febbraio 2019, e stabilisce la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione”.