Calcio, la società Athena presenta l’affiliazione all’Atalanta

La società Athena, venerdì 31 agosto alle 18 presso il locale Villa George a San Leone, presenterà in conferenza stampa l’affiliazione della Scuola Calcio con la società Atalanta Bergamasca Calcio, sarà ospite il responsabile dell’Atalanta Academy per la Sicilia Claudio Lucchini. Una collaborazione che consentirà all’Atalanta di avere un importante affiliato sul territorio della provincia di Agrigento per osservare e veder crescere nuovi giovani talenti e alla scuola calcio agrigentina di fare un ulteriore salto di qualità.

Verrà, inoltre, presentato il nuovo programma di collaborazione tra le scuole calcio Athena, Agrigentum, Akrasoccer e Invicta Amagione unite in un unico progetto tecnico che garantirà una struttura di eccellenza, sia dal punto di vista dirigenziale che tecnico e che si avvarrà della collaborazione della Scuola Portieri Aiap Academy N1. Il responsabile tecnico del nuovo progetto sarà Giovanni Sorce.