Caltanissetta, salute e prevenzione: da domani al 25 novembre torna il “Salus Festival”

Promuovere la cultura della salute e dei sani stili di vita, puntando sull’importanza della prevenzione. Questi gli obiettivi del Salus Festival, che torna a Caltanissetta, da domani al 25 novembre. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, promossa dall’Assessorato regionale della Salute e dal Cefpas, si arricchisce quest’anno di nuove tappe: il Salus sara’ a Palermo il 6 e 7 dicembre e a Catania il 6, 13 e 14 dicembre. L’evento e’ organizzato in collaborazione con le Asp di Caltanissetta, Catania e Palermo, con il supporto dei comuni di Palermo e Caltanissetta, del Consorzio Universitario di Caltanissetta, dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e con la partecipazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Come ogni anno, si aprira’ il sipario sulla rassegna cinematografica unica in Italia dedicata al cinema per la salute: il Salus Cine Festival, che si svolgera’ nell’ottocentesco Teatro Regina Margherita di Caltanissetta dal 23 al 24 novembre. E ancora torna l’appuntamento con Quartieri in Salus, tre giorni di visite specialistiche e screening gratuiti per i cittadini, seminari informativi e attivita’ di educazione alla salute per gli alunni delle scuole, che fara’ da prologo all’inaugurazione dell’intera manifestazione domani nel quartiere San Luca di Caltanissetta.

Come sempre in primo piano, dunque, la prevenzione del disagio a tutti i livelli, che va di pari passo con la promozione e la divulgazione della cultura della salute. Per tutti questi motivi, l’assessorato della Salute della Regione Siciliana sostiene la realizzazione della manifestazione tramite il Piano di Prevenzione Regionale insieme al Cefpas, ideatore della kermesse, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali dei comuni di Caltanissetta, Palermo e Catania, i comitati consultivi, gli ordini professionali, le universita’, la scuola, le associazioni di volontariato e del terzo settore. All’inaugurazione di domani nella sede del Cefpas, dopo i saluti e l’introduzione del direttore della Formazione dell’ente, responsabile scientifico e ideatore del Salus Festival, Pier Sergio Caltabiano, sono previsti gli interventi dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza; del sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo; del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta; del presidente del Consorzio Universitario, Giovanni Arnone; di Salvatore Benfante Picogna, referente educazione alla salute dell’Ufficio scolastico provinciale Sicilia AT Caltanissetta – Enna; del presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito; del vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, del viceprefetto Massimo Signorelli e del questore di Caltanissetta, Giovanni Signer