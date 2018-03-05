Camera 2018 – Sodano (M5S) 51.2% – Pisano (Forza Italia) 32.1% – Sodano (PD) 10.3%; tutti i voti di partiti e candidati

Redazione

Agrigento

Camera 2018 – Sodano (M5S) 51.2% – Pisano (Forza Italia) 32.1% – Sodano (PD) 10.3%; tutti i voti di partiti e candidati

di Redazione
Pubblicato il Mar 5, 2018
Camera 2018 – Sodano (M5S) 51.2% – Pisano (Forza Italia) 32.1% – Sodano (PD) 10.3%; tutti i voti di partiti e candidati

Questi i dati delle votazioni delle elezioni politiche in Sicilia 1 relative alla Camera circoscrizione 07 (Sezioni scrutinate: 177/329)

SODANO MICHELE 29.575 – 51,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 28.951 – 51,1%

 

PISANO CALOGERO 18.547 – 32,1%

FORZA ITALIA 11.075 – 19,5%

 

LEGA 3.290 – 5,8%

 

 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.121 –  3,7%

 

NOI CON L’ITALIA – UDC 1.862 – 3,3%

 

SODANO GIUSEPPE 5.951 – 10,3%

PARTITO DEMOCRATICO 4.445  – 7,8%

 

CIVICA POPOLARE LORENZIN 774 – 1,4%

 

+EUROPA 353 – 0,6%

 

ITALIA EUROPA INSIEME 157 – 0,3%

 

GUZZETTA SANTA DETTA BIANCA 1.408 – 2,4%

LIBERI E UGUALI 1.373 – 2,4%

 

CONIGLIO SERGIO 715 – 1,2%

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 696 – 1,2%

 

DI CRISTINA GIUSEPPINA DETTA GIUSI O GIUSY 599 – 1,0%

POTERE AL POPOLO! 590 – 1,0%

 

MUSSO LILLO MASSIMILIANO 421 – 0,7%

LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 394 – 0,7%

 

MARTORANA EMANUELA 371 – 0,6%

ITALIA AGLI ITALIANI 367 – 0,6%

 

SUTERA SARDO FABRIZIO ROBERTO 209 – 0,4%

CASAPOUND ITALIA 204 – 0,4%

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