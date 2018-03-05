Camera 2018 – Sodano (M5S) 51.2% – Pisano (Forza Italia) 32.1% – Sodano (PD) 10.3%; tutti i voti di partiti e candidati

Questi i dati delle votazioni delle elezioni politiche in Sicilia 1 relative alla Camera circoscrizione 07 (Sezioni scrutinate: 177/329)
SODANO MICHELE 29.575 – 51,2%
MOVIMENTO 5 STELLE 28.951 – 51,1%
PISANO CALOGERO 18.547 – 32,1%
FORZA ITALIA 11.075 – 19,5%
LEGA 3.290 – 5,8%
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.121 – 3,7%
NOI CON L’ITALIA – UDC 1.862 – 3,3%
SODANO GIUSEPPE 5.951 – 10,3%
PARTITO DEMOCRATICO 4.445 – 7,8%
CIVICA POPOLARE LORENZIN 774 – 1,4%
+EUROPA 353 – 0,6%
ITALIA EUROPA INSIEME 157 – 0,3%
GUZZETTA SANTA DETTA BIANCA 1.408 – 2,4%
LIBERI E UGUALI 1.373 – 2,4%
CONIGLIO SERGIO 715 – 1,2%
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 696 – 1,2%
DI CRISTINA GIUSEPPINA DETTA GIUSI O GIUSY 599 – 1,0%
POTERE AL POPOLO! 590 – 1,0%
MUSSO LILLO MASSIMILIANO 421 – 0,7%
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 394 – 0,7%
MARTORANA EMANUELA 371 – 0,6%
ITALIA AGLI ITALIANI 367 – 0,6%
SUTERA SARDO FABRIZIO ROBERTO 209 – 0,4%
CASAPOUND ITALIA 204 – 0,4%