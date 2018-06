Canicattì, maltempo mette in ginocchio la città: acqua alta 10 centimetri (video)

Il maltempo che sta imperverando in tutta la Sicilia, in questi minuti, ha causato diversi disagi ad Agrigento, ma soprattutto nell’entroterra della provincia, in particolare a Canicattì.

Nel grosso centro agrigentino, infatti, la pioggia ha oltrepassato i 10 cm. coprendo sia carreggiate stradali che marciapiedi.

Allagato il sottopasso del Ponte di Ferro, in viale Carlo Alberto, dove oggi si stava svolgendo il consueto mercato settimanale.

Impegnati a fronteggiare l’emergenza i Vigili del fuoco del locale distaccamento, gli uomini della Polizia di Stato e i Carabinieri.

Chiusa, al momento, la strada in direzione di Delia.

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, è in riunione al centro di Protezione civile che sta coordinando le operazioni.

Il Ponte di Ferro e il Ponte sotto la Posta centrale son stati liberati dall’acqua e adesso si procederà con ulteriori verifiche. Attivato anche il corpo di polizia locale.

Numerose le chiamate ai centrali dei vigli del uoco che hanno effettuato numerosi interventi.

Un anziano in difficoltà è stato sottratto alla furia dell’acqua da alcuni passanti.