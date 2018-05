Caso Montante: da oggi, via alle audizioni in Commissione antimafia regionale

“Partendo da una delle intercettazioni di Montante che diceva ‘avere l’assessorato della Attività produttive sarà come avere in mano le chiavi per combattere la terza guerra mondiale’, crediamo che vada approfondito questo sistema di governo parallelo costruito illegittimamente e in modo totalmente illecito in Sicilia, e vorremmo anche capire quanto di questo sistema è ancora in piedi, solido e consolidato all’interno dell’amministrazione regionale”. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale siciliana Antimafia Claudio Fava, incontrando i giornalisti per fare il punto su quello che sarà l’attività della commissione relativamente alla bufera giudiziaria che ha investito l’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante.







“Occorre capire come sia stato possibile tutto questo – ha detto Fava -, attraverso quali procedimenti distorsivi delle decisioni e delle spesa pubblica. Di chi sono le responsabilità. Al di là della vicenda giudiziaria, che non ci riguarda, come sul piano sia amministrativo, burocratico, amministrativo e politico sia stato possibile tutto questo. Questo focus lo vogliamo fare in tempi rapidi con molte audizioni e un ritmo intenso. Vogliamo ascoltare chiunque abbia la possibilità di offrire un punto in più di chiarimento e di consapevolezza riguardo quanto avvenuto”. Per Fava gli ambiti su cui la Commissione regionale Antimafia vuole fare chiarezza sono “rifiuti, attività produttive, Expo, che va rivisitato nel metodo e nel merito con cui si è scelto di affidare a Unioncamere di gestire una spesa significativa, l’Irsap, l’ex Asi, che rappresenta un luogo di interessi economici e politici finanziari su cui si è registrato uno scontro senza precedenti. Ciascuno di questi è il tassello di un sistema da ricostruire perchè si domandiamo e temiamo ci possa essere continuità del sistema”.

Le audizioni inizieranno nel pomeriggio. Il primo ad essere ‘ascoltato’ sarà Marco Romano, ex dirigente regionale alle Attività produttive. Un lungo elenco, quello anticipato dal presidente della commissione Antimafia, Claudio Fava, durante una conferenza stampa e che comprende tra gli altri l’ex assessore regionale alle Attività produttive e grande accusatore di Montante, Marco Venturi, altri due ex assessori regionali del Governo Crocetta, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, lo stesso ex governatore, Rosario Crocetta, gli attuali esponenti dell’Esecutivo Musumeci, Alberto Pierobon (Rifiuti) e Gaetano Armao (Economia). Nel lungo elenco degli auditi anche Ivan Lo Bello che con Montante fu l’artefice della ‘svolta antimafia’ di Confindustria Sicilia, il senatore Giuseppe Lumia, i responsabili del padiglione Sicilia all’Expo, Dario Cartabellotta e Vincenzo Vitale; l’ex presidente dell’Ast Giulio Cusumano.

‘Convocati’ in commissione anche alcuni giornalisti: Attilio Bolzoni, Gianpiero Casagni, Giovanni Pepi, Giuseppe Lo Bianco, Sandra Rizza, Giuseppe Sottile, Giorgio Mule’, Roberto Galullo, Giuseppe Martorana Accursio Sabella, Antonio Fraschilla, Mario Barresi, e Giulio Francese in qualità di presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

“In base a quanto emergerà durante le audizioni potremo allargare l’elenco” ha assicurato Fava.