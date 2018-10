Condannato a 16 anni nel processo Icaro: arrestato Antonino Abate

E’ stato arrestato, su ordine del tribunale di Agrigento, il boss Antonino Abate, condannato ieri in primo grado a 16 anni per associazione mafiosa.

E’ un fedelissimo del capomafia Piero Campo che si faceva accompagnare da lui a importanti summit di mafia con un altro pezzo da 90 dei clan agrigentini: Leo Sutera “padrino” di Sambuca di Sicilia.

Davanti ad Abate Campo parlava dei suoi incontri con il superlatitante Matteo Messina Denaro. In una lunga conversazione, intercettata dagli investigatori, Campo racconta di aver incontrato, tramite un palermitano di cui non fa il nome, Messina Denaro, nelle campagne di Santa Margherita Belice in un luogo “vomitevole”. Gli inquirenti hanno pensato a un ovile abbandonato.

“La faccia era conosciuta, pero’ era un po’ piu’ asciutto, ma era lui”, dice, ammettendo di non aver riconosciuto subito il latitante. “Lui, pero’ mi ha riconosciuto immediatamente“, aggiunge Campo. Campo e’ stato processato e condannato in abbreviato in un’altra tranche del procedimento, coordinato dalla Dda di Palermo, costato ieri ad Abate la pena di 16 anni.

Il tribunale, oltre a lui, ha condannato a pene pesantissime – oltre un secolo di carcere – anche i coimputati: mafiosi delle “famiglie” della provincia agrigentina finiti in carcere nel 2016 nell’operazione Icaro.