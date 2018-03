Elezioni, Cancelleri: “ho parlato con Di Maio, grandi cose per la Sicilia”

“Abbiamo ottenuto oltre 1.180.000 voti in Sicilia: e’ un risultato straordinario, che ci responsabilizza. Ho chiamato Luigi Di Maio e gli ho detto che adesso ci aspettiamo una grande attenzione per la nostra terra. Se il presidente Mattarella ci dara’ l’opportunita’ di formare il governo, il M5s e Di Maio faranno cose importanti per recuperare i ritardi e i gap della Sicilia”. Lo afferma il leader siciliano dei 5 stelle Giancarlo Cancelleri. “Musumeci e i suoi candidati in FdI – sottolinea – sono stati bocciati. E’ offensivo definire, come fa lui, quello a nostro favore un voto di protesta: gli elettori ci hanno scelto convintamente contro l’incapacita’ totale e il disastro evidenti e a fronte di nostre proposte vere e concrete. Non e’ stato un voto di pancia, ma un consenso meditato, dato a chi e’ credibile. La verita’ e’ che dopo tre mesi il centrodestra e’ gia’ in picchiata in Sicilia. Questa loro sconfitta e’ il frutto di 100 giorni di governo Musumeci caratterizzati dal nulla”. Prosegue l’ex candidato governatore: “Un presidente della Regione dovrebbe augurare alla prima forza politica del Paese di formare al piu’ presto un governo per avere una interfaccia politica e iniziare a lavorare. Invece non lo fa… Abbiamo fatto un bel cappotto ai nostri avversari, a Micciche’ e a Musumeci: un bel 28-0 e domattina incontreremo gli eletti al Parlamento nazionale per dare un primo raccordo per il grande lavoro che li aspetta”.