Elezioni, Schifani (FI): “in Sicilia il vero avversario da battere è M5S”

“La replica del 61 a zero e’ possibile in Sicilia? “Beh, ormai i collegi sono molti di meno. Ma ci auguriamo di vincere in tutti, e’ un’operazione difficile ma non impossibile. Gia’ alle Regionali e’ stato un successo, la prova di come il centrodestra unito sia in grado di battere i Cinque stelle. E con l’effetto trainante del presidente Berlusconi sono convinto che dalla Sicilia arrivera’ un ottimo risultato, superiore abbondantemente al 20% per Fi”. Lo dice il senatore Renato Schifani in una intervista al Giornale. “In Sicilia il vero avversario da battere, afferma Schifani, “e’ il Movimento cinque stelle, sicuramente. Per me, piu’ che una forza politica, e’ un fenomeno di disagio sociale. La gente non li vota per un’ideologia, li vota per sfiducia nei confronti del sistema dei partiti. Ecco perche’ in Sicilia c’e’ qualche collegio incerto. Ma sono fiducioso”