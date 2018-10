“Favara non è questa”, durissima reprimenda del sindaco Alba

Intervento pubblico oggi della sindaca di Favara, Anna Alba, sulla vicenda legata alla scomparsa di Gessica Lattuca e sulla sovraesposizione della sua città.

Ecco cosa afferma: “I recenti e tristi eventi relativi alla scomparsa di Gessica, hanno generato un rilevante interesse mediatico e la costante presenza sul territorio delle più importanti emittenti televisive italiane, così da porre Favara al centro della cronaca nazionale.

La scomparsa di Gessica ha sconvolto l’intera comunitá che, fin da subito, ha mostrato enorme solidarietà e vicinanza al dolore della famiglia.

Proprio in tal senso, lo scorso mese, è stata organizzata una fiaccolata dalla comunitá ecclesiale che ha registrato massima partecipazione da parte delle istituzioni e dell’intera societá civile.

A seguito dei reportage di alcune trasmissioni televisive, Favara viene raffigurata come l’ultima delle ultime città, degradata sporca è omertosa.

Favara non è questa! Non è assolutamente accettabile che passi un messaggio della nostra comunità assolutamente pregiudizievole e lontano dalla realtà. Piuttosto che esaltare il degrado, che purtroppo caratterizza quasi tutte le città da nord a sud, nelle diverse trasmissioni televisive non si è parlato della vera comunità favarese caratterizzata da gente onesta e lavoratrice. Non si è fatto cenno come Favara presenti un effervescente tessuto culturale e imprenditoriale, orientato alle innovazioni e alle sperimentazioni. Favara è anche arte, storia, tradizioni, enogastronomia e tantissimo altro, ma questo, presumibilmente, non coincide con gli intenti e le strategie comunicative perseguite dalle varie emittenti, probabilmente più orientate ed interessate ad esaltare l’audience. Favara e i suoi cittadini, Gessica e la sua famiglia meritano rispetto.