Favara, omicidio Ciffa e agguato Nicotra: slittano accertamenti tecnici

Lo sciopero degli avvocati penalisti, che durerà per altri due giorni, ha fatto slittare gli accertamenti tecnici irripetibili – disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia – su reperti e tracce biologiche prelevate nelle scende degli agguati di Carmelo Ciffa, ucciso nell’ottobre 2016 davanti al Paghi Poco di via Vittorio Veneto a Favara, e di Carmelo Nicotra, scampato miracolosamente ad un attentato in via Torino, sempre a Favara.

Secondo il pool di magistrati antimafia, composto da Claudio Camilleri e Alessia Sinatra, i due casi sono legati da un filo comune.