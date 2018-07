Favara, omicidio Ciffa e tentato omicidio Nicotra, il prossimo 7 agosto gli accertamenti tecnici

Saranno effettuati il prossimo 7 agosto nei lavoratori della IV Divisione di Polizia scientifica di via Tuscolana a Roma gli accertamenti peritali disposti per far luce sull’omicidio dell’empedoclino Carmelo Ciffa, 42 anni, ucciso il 26 ottobre del 2016 davanti a un supermercato in corso Vittorio Veneto, a Favara, e sul tentato omicidio di Carmelo Nicotra, 35 anni, ferito a colpi di kalashnikov la sera del 23 maggio a Favara, in via Torino.

Sotto la lente di ingrandimento dei poliziotti della scientifica eventuali tracce o residui di polvere da sparo sia sulla Fiat Panda sequestrata a Nicotra sia sui reperti custoditi dopo aver effettuato l’esame Stub (accerta l’eventuale uso di arma da fuoco).

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Palermo, conta numerosi indagati: Antonio e Calogero Bellavia, 27 e 44 anni; Calogero Ferraro, 40 anni e Carmelo Vardaro di 39 anni. Vi era anche un sesto indagato, Emanuele Ferraro ma l’uomo è stato ucciso nel marzo scorso.