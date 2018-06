Favara, perquisizioni della Squadra Mobile: trovati fucile e pistola in condominio, si indaga sugli ultimi fatti di sangue

Secondo quanto scritto dal quotidiano La Sicilia, a Favara gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, avrebbero rinvenuto, dopo una perquisizione di un sottotetto della casa di un uomo, un fucile e una pistola nascosti.

L’uomo, a quanto pare, sarebbe amico o conoscente di Emanuele Ferraro, il 41enne ucciso nel marzo scorso in via Diaz, in pieno centro abitato di Favara.

Massimo riserbo sul rinvenimento e sulle indagini da parte degli uomini della Mobile coordinati da Giovanni Minardi, ma non è difficile ipotizzare che le stesse possano comunque fare anche riferimento agli ultimi fatti di sangue avvenuti nella città dell’Agnello pasquale.