Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” alla scuola “Archimede” di Cammarata

L’Istituto Archimede di Cammarata avrà un indirizzo di studio davvero innovativo “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”, riguardante l’istruzione professionale e che sarà attivo presso la sede coordinata di Casteltermini.

Il nuovo corso che è stato concesso solo a poche scuole in Italia e ad un numero molto limitato in Sicilia, rappresenta una nota di prestigio per la scuola e sicuramente una risorsa per tutto l’entroterra sicano.

La figura professionale relativa al nuovo corso si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali.

In particolare il nuovo percorso didattico evidenzia una figura professionale in grado di:

gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; definire le caratteristiche territoriali, ambientali di una zona attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio; collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

Pertanto i futuri diplomati avranno immediato accesso al mondo delle professioni e di certo saranno al passo con i tempi e, soprattutto, risponderanno alle esigenze del mercato del lavoro che oggi più che mai richiede competenza ed innovazione.

Si potranno richiedere maggiori informazioni e dettagli durante gli Open Days che si svolgeranno Sabato 20 e Domenica 28 Gennaio dalle 16:00 alle 19:00 per le sedi di Cammarata e di San Giovanni Gemini e Giovedì 25 Gennaio dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede coordinata di Casteltermini. Inoltre, il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Pardi, informa che è possibile visitare tutte le sedi dell’Archimede, anche dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 13.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.00.