Giornata nera per un agrigentino, due condanne in poche ore

Due condanne, in procedimenti separati, in un giorno. Questo quanto è successo a un uomo di 37 anni, di Sambuca di Sicilia.

Lo stesso, infatti, ha ricevuto una condanna a 4 mesi di reclusione per un episodio legato ad un tentativo di furto, e ad altri 4 mesi per essersi posto alla guida di una moto senza patente, perchè revocatagli precedentemente, moto che gli è stata pure confiscata.