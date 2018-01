Grande successo del festival della pallamano ad Agrigento

Bellissima giornata ad Agrigento per il Festival della Pallamano.

Ottima l’organizzazione che ha ospitato più di 180 atleti con età variabile dai 5 ai 13 anni. Dieci le società che hanno preso parte all’evento poiché alle otto già programmate si sono aggiunte il Pacelli e il Digerbato, più di 25 tra tecnici e dirigenti e oltre 15 gli atleti della Pallamano Girgenti impegnati in diversi campionati che hanno collaborato .

A sommare il tutto più di 100 persone tra genitori e parenti che seguono costantemente i propri figli, spostandosi soprattutto quando si tratta di questo tipo di manifestazioni dove il fattore è: sport, fratellanza e divertimento.

L’evento è stato voluto dalla Figh delegando il Comitato regionale Sicilia in collaborazione con la Delegazione provinciale di Agrigento.

La giornata ha avuto inizio alle ore 10,00 con il campionato regionale femminile under 17, che ha visto impegnate le ragazze della Valle dei Templi nel confronto con la vicina società del Guidotto Licata che avuto la meglio allo scadere del fischio finale mettendo in rete il gol del 21 a 20.

Subito dopo il delegato provinciale Coni Antonella Attanasio ha premiato la società Guidotto Licata con una stella di bronzo per l’eccellente attività svolta nel 2015.

La giornata è continuata impegnando tre campi dove si confrontavano in contemporanea 6 squadre divisi per categoria, under 9, under 11 e under 13. Gli incontri si sono protratti fino a tardo pomeriggio con l’ultimo incontro finito alle 19,15.

Gioia e soddisfazione quello che si leggeva negli occhi degli atleti che hanno trascorso una meravigliosa giornata all’insegna della pallamano. Sport in fase di crescita vista la numerosa partecipazione a questo tipo di eventi.

Tanti i complimenti ricevuti dalla società Pallamano Girgenti, poiche è stata impeccabile nell’organizzare l’evento.