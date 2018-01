Grande successo Rai, boom di ascolti per “Meraviglie” e la Valle dei Templi

“Grande risultato per “Meraviglie – La penisola dei tesori”: il programma di Alberto Angela, andato ieri in onda in prima serata su Rai1, è stato seguito da 5 milioni 662 mila spettatori con uno share del 23.8%.

Ben 13 milioni 418 mila spettatori si sono collegati almeno per un minuto al programma, che ha raggiunto il picco di ascolti di 6 milioni 537 mila spettatori alle 21.49 e il picco di share del 26.52% alle 23.20. La Rai segnala anche la permanenza media, di 51,37 minuti e il grande interesse da parte del pubblico delle regioni raccontate nella puntata, e in particolare Lombardia (25.3% di share, quasi 1 milione di spettatori) e Toscana (32.0% di share e 500 mila spettatori). Meraviglie, prodotto e diffuso in 4K, è il programma più visto del panorama televisivo da inizio stagione escludendo sport, film e fiction. E’ stato anche il programma più commentato dell’intera giornata di ieri con oltre 159 mila interazioni (l’hashtag #Meraviglie al primo posto dei TT Italia per ore).