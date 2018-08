Grotte, tutto pronto per la 5°edizione di “Donna con te”

A Grotte, mercoledì prossimo, 8 agosto, in piazza Umberto primo, alle ore 21, si svolgerà la quinta edizione di “Donna con te – Concerto in passerella contro la violenza sulle donne”. Nel corso delle due ore circa di spettacolo si esibiranno oltre 100 artisti, tra cantanti, ballerini, modelle e attori. E ogni esibizione sarà presentata da un’eccellenza del territorio, che si è distinta per meriti in vari settori. La direzione artistica è affidata ad Angelo Palermo, con il suo staff e la collaborazione di Photo Evolution, e che presenta la serata insieme a Chiara Esposito, volto nazionale in quanto professoressa de “L’eredità” su Rai 1, nonché Miss Sicilia e finalista di Miss Italia con la fascia Miss Eleganza. L’iniziativa, condivisa dall’amministrazione comunale di Grotte, è patrocinata dal Centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto.