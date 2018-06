Il 42% dei siciliani a rischio povertà. La Sicilia sul podio a livello europeo

Quasi il 42% dei siciliani è a rischio povertà. Il dato, il più elevato a livello europeo, fotografa una realtà drammatica nell’Isola anche rispetto alle prospettive future: un terzo dei giovani tra 15-24 anni (il 31,9 per cento) non studia né lavora e una bimba nata in Sicilia nel 2016 ha una speranza di vita di due-tre anni in meno di una bambina nata altrove. A lanciare l’allarme è l’Alleanza contro la povertà, la rete territoriale composta da 20 soggetti nata per sostenere l’attuazione del Rei, la misura nazionale di contrasto alla povertà, e proporre strategie di inclusione sociale alle istituzioni.

“Abbiamo chiesto un incontro al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e all’assessore al ramo, Mariella Ippolito – afferma Rosanna Laplaca, portavoce dell’Alleanza contro la povertà Sicilia e componente della segreteria della Cisl Sicilia – per sensibilizzare il governo regionale sulla necessità di avviare prima possibile un confronto e giungere alla costituzione della rete di protezione e inclusione sociale della Sicilia”.