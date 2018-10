Il Cua di Agrigento e la Lumsa insieme per l’avvio del corso in scienze dell’educazione (vd)

Aria di novità al Consorzio Universitario di Agrigento. In occasione dell’inaugurazione del corso in mediatore culturale, il direttore del corso Marcello Saija ha annunciato insieme al Rettore della Lumsa di Roma Francesco Bonini, la nascita di una collaborazione tra i due istituiti con l’avvio del corso di laurea in scienze dell’educazione. “Stiamo lavorando per costruire, nell’ambito dello sviluppo del sistema universitario siciliano, sulla possibilità, ha dichiarato il rettore Bonini, di aprire una finestra sulla Scienza dell’educazione. Quest’anno lavoreremo per l’abilitazione degli educatori e poi vedremo, compatibilmente con una complicata normativa sull’università, anche di lavorare, con uno spirito di servizio, per scienze della Formazione”.

Le interviste