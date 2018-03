Il tempo: domani piogge e temporali da Nord a Sud

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. SITUAZIONE: il flusso perturbato Atlantico, con annesso sistema frontale in sviluppo dal Mediterraneo occidentale alle regioni centro-settentrionali italiane, si intensifica sull’Italia, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI: NORD – molto nuvoloso con precipitazioni sparse che risulteranno piu’ frequenti ed anche a carattere temporalesco sull’area a nord del Po, Liguria ed area appenninica emiliano-romagnola a carattere sporadico ed isolato sul settore della Pianura padano-veneta; neve sui rilievi inizialmente a quote superiori ai 1400 metri, ma in abbassamento a quota 1000 dalla sera sul settore occidentale. CENTRO E SARDEGNA – molto nuvoloso o coperto con precipitazioni inizialmente deboli su Sardegna e regioni occidentali peninsulari, in intensificazione progressiva verso fine giornata divenendo anche temporalesche sulla Toscana settentrionale; locali deboli piogge si estenderanno localmente anche al settore Adriatico dalla sera. SUD E SICILIA – ampie schiarite, ma con velature in estensione ad iniziare da Campania, Molise e Puglia settentrionale con addensamenti sul settore tirrenico verso fine giornata. TEMPERATURE: massime in moderato aumento su Campania, settore tirrenico di Basilicata e Calabria e piu’ contenuto sulla SICILIA; senza apprezzabili variazioni altrove eccetto un moderata diminuzione su Sardegna ed Alpi occidentali. Minime in lieve calo su Sardegna, Toscana e nord-ovest; in lieve aumento al sud; stazionarie altrove. VENTI: moderati di Scirocco in intensificazione su Toscana, SICILIA ionica e Puglia meridionale, in rotazione a Libeccio su Liguria e Sardegna tendenti a rinforzare. MARI: molto mossi mar di Sardegna, alto Tirreno, Adriatico ed alto Ionio, tendenti ad agitati; mossi i restanti mari ma con moto ondoso in aumento dalla notte.

cielo molto nuvoloso o coperto su aree alpine, prealpine ed appenniniche con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche intense al mattino sul Friuli-Venezia Giulia e nevose a partire dai 1200-1300 metri; dalla serata atteso un graduale miglioramento con fenomeni in esaurimento sui rilievi centro-occidentali. Velature compatte sulla Pianura padano-veneta, con ulteriori annuvolamenti significativi nel pomeriggio associati a deboli piogge, ma con fine dei fenomeni e copertura in graduale dissolvimento dalla serata a partire dal settore occidentale. CENTRO E SARDEGNA – condizioni di spiccato maltempo sulle regioni tirreniche e sul settore appenninico con fenomeni estesi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche intensi al mattino sul nord della Toscana e, dalla seconda parte della giornata, sul Lazio centro-meridionale; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso in serata sui rilievi abruzzesi oltre i 1300-1500 metri. Attesa in serata una parziale attenuazione delle precipitazioni a partire dalla Toscana. Sulle altre zone nuvolosita’ medio-alta diffusa con deboli piogge e qualche rovescio al mattino sulle Marche e, fino a sera, sul restante territorio abruzzese. SUD E SICILIA – iniziali addensamenti consistenti su Campania e SICILIA settentrionale in rapida estensione a tutto il settore tirrenico con piogge, locali rovesci o temporali a partire dalla tarda mattinata, e che interesseranno anche l’area appenninica dal pomeriggio; atteso qualche fenomeno piu’ intenso ed abbondante dal pomeriggio sul settore campano. Spesse velature sul restante meridione, con ulteriori annuvolamenti piu’ consistenti associati a deboli piogge nella seconda parte della giornata sulla Puglia. TEMPERATURE: minime in diminuzione su nord-ovest, settore alpino centrale, Appennino tosco-emiliano, Sardegna e SICILIA tirrenica; senza variazioni di rilievo su bassa Lombardia, Trentino-Alto Adige e lungo le coste e nell’immediato entroterra di Toscana e Lazio; in generale aumento sul restante territorio. Massime quasi stazionarie al nord-ovest e su rilievi maggiori del Triveneto; in rialzo su Puglia e Basilicata centro-orientale; in sensibile calo altrove. VENTI: forti o molto forti occidentali sulla Sardegna; intorno sud-ovest da moderati a forti sul restante centro-sud peninsulare e SICILIA; moderati meridionali fino al pomeriggio su Ponente ligure, Appennino emiliano-romagnolo ed aree costiere adriatiche; deboli meridionali sul restante settentrione, con tendenza a divenire settentrionali sulle aree alpine ed a rinforzare in serata. MARI: molto agitati mare e canale di Sardegna e basso Adriatico, con moto ondoso in estensione dal pomeriggio anche a Tirreno centro-meridionale e Stretto di SICILIA; da molto mossi ad agitati restante Tirreno, Ionio e Adriatico centrale; molto mosso il Ligure; mosso l’alto Adriatico.