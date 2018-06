Immigrazione, Musumeci: “uno sforzo sostenuto da tutti i paesi europei”

“Ieri ho incontrato la presidente della Repubblica di Malta, che e’ stata in visita nel palazzo del governo della regione Sicilia, e le abbiamo detto con chiarezza come lo sforzo per neutralizzare l’immigrazione, intervenire in quelle terre cosi’ desolate e desertificate debba essere uno sforzo sostenuto da tutti i paesi europei. Finora l’ha fatto soltanto l’Italia, di fronte all’indifferenza degli altri, la cui solidarieta’ molto spesso e’ soltanto fittizia e ipocrita”. Cosi’ il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, a margine della presentazione del Piano per il lavoro per il Sud, organizzato dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, con gli altri governatori del Mezzogiorno, presso Villa Pignatelli a Napoli.

“La presidente di Malta – prosegue Musumeci – concordava su questa necessita’. Credo che la diplomazie internazionali riusciranno a ristabilire le regole e le priorita’ all’interno del Mediterraneo. Per quanto riguarda il mezzogiorno, da Roma in giu’, il nostro futuro non puo’ prescindere dal bacino euro-afroasiatico. Noi, per loro, non dobbiamo essere i genitori dell’Europa. Se un africano cerca l’Europa non deve piu’ farlo a Londra, Parigi, Berlino, puo’ farlo a Napoli, a Palermo, a Bari”.