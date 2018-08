Incidente mortale a Menfi, mamma del piccolo Marco: “Nessuno mi ridarà mio figlio, chi ha sbagliato deve pagare”

In una intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, la mamma del piccolo Marco, il bimbo di 7 anni morto a Ferragosto nel sinistro verificatosi in lido dei Fiori a Menfi, dichiara: “Mio figlio avrà giustizia”.

Mamma Antonella, originaria di Partanna, afferma: “Una strada in quelle condizioni è vergognosa. Abbiamo perso un figlio per colpa di tubi obsoleti che non doveva essere lì”

Il padre del piccolo, Gualtiero Castelli, racconta le fasi del drammatico incidente: “Andavo piano e la strada era bagnato, piovigginava”.

I genitori chiedono giustizia, la invoca nello specifico la madre: “Mio figlio avrà giustizia, non ci fermerà nessuno. Non avremo più la felicità, ma dovranno risarcire fino all’ultimo centesimo. Chi ha sbagliato deve pagare”.

La strada incriminata è di competenza del Libero Consorzio Provinciale. Un’inchiesta è stata aperta sulla vicenda dalla Procura della Repubblica di Sciacca.