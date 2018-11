Libri, Letizia Bilella e il suo romanzo giallo: “Verità. Scandalo al sole di Sicilia”

Fresco di pubblicazione il libro di Letizia Bilella, collaboratrice di diverse testate giornalistiche siciliane (Grandangolo, Voci di Città, GdS,….), e di blog letterari è alla prima esperienza come scrittrice. Vincitrice del premio letterario “La Campana di Burgio”(2° ed. del 23 agosto 2014 ) nella sezione “Letteratura Italiana e Giornalismo”. Si cimenta con un romanzo giallo dal titolo “Verità. Scandalo al sole di Sicilia” edito da BERTONI EDITORE (PG).Un intricato delitto.

Alta borghesia che farebbe di tutto per salvaguardare la propria immagine di famiglia perfetta. Giulio Marano, un commissario; un uomo. Cerca in tutti i modi di dipanare questa ingarbugliata matassa. Vite che si intrecciano. Sullo sfondo il mare; come colonna sonora, gli anni ’80.

“Verità. Scandalo al sole di Sicilia” è disponibile presso tutte le librerie, e anche ordinabile on-line su Amazon.