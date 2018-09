Licata, progetti per restauro e riqualificazione patrimonio rurale

A cura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020, è stata pubblicata la Misura 7 -Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”

A darne comunicazione è l’Ufficio Europa del Comune di Licata.

La misura di che trattasi ha come obiettivo la promozione del patrimonio culturale, naturalistico, turistico e artigianale, per ricondurre i diversi punti di forza delle specifiche aree locali all’interno di una strategia di sviluppo complessa ed articolata, che produca positivi effetti economici sotto il profilo occupazionale, di incremento del numero di imprese e di innalzamento del livello di qualità della vita dei villaggi rurali. La riqualificazione di edifici pubblici abbandonati o del patrimonio edilizio in genere rappresenta, tra l’altro, una opportunità di sviluppo non solo per il rilancio del turismo ma anche per sostenere nuove opportunità economiche di diversificazione reddituale per le popolazioni locali ed, indirettamente, per contrastare l’abbandono dei villaggi rurali.

Per la realizzazione dei progetti proposti ed ammessi, è previsto contributo 100% fondo perduto.

Potranno beneficiare del bando enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariato pubblico – privato, ONG, organizzazioni operanti nei settori ambientali, paesaggistico, turistico.

La scadenza di partecipazione, è fissata entro e non oltre il 24/01/2019.