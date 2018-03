Mafia: imprenditore vicino Messina Denaro non risponde a gip

Si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere, durante l’interrogatorio di garanzia, Vito Nicastri, imprenditore arrestato martedi’ in un blitz dei carabinieri contro boss dei clan trapanesi di Vita e Salemi e favoreggiatori del capomafia latitante Matteo Messina Denaro. Soprannominato il “re dell’eolico”, il “signore del vento”, perche’ tra i primi in Sicilia a puntare sulle energie pulite: e’ accusato di aver coperto e finanziato la latitanza del boss ricercato Matteo Messina Denaro. Di Nicastri, tra gli altri, ha parlato il pentito Lorenzo Cimarosa. Il collaboratore di giustizia ha raccontato di una borsa piena di soldi che Nicastri avrebbe fatto avere al capomafia attraverso un altro uomo d’onore, Michele Gucciardi.