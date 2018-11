Maltempo in Sicilia, Musumeci: “necessari 400 milioni di euro”

Lo stanziamento del Consiglio dei Ministri di 250 milioni di euro per tutte le regioni colpite dall’ondata di maltempo “credo che non sia sufficiente per affrontare i problemi legati alla Sicilia. Noi avremo bisogno, in questo momento, di almeno 400 milioni di euro. Si tratta di un primo stanziamento, quindi è difficile poter esprimere delle valutazioni. Aspettiamo che si completi, ma i 250 milioni non basteranno per due o tre regioni”. Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci commentando l’impegno del Governo per l’emergenza maltempo.

“Faccio appello al Governo centrale – ha spiegato Musumeci – affinché possa tenere conto delle diversità delle singole regioni. Gli effetti dei danni non sono omogenei in tutti i territori del Paese”