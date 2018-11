Maltempo, Musumeci: “progetti e fondi bloccati dalla burocrazia”

“In Sicilia progetti e fondi per la manutenzione di fiumi e torrenti c’erano ma sarebbero stati bloccati dalla burocrazia”. A lanciare il sospetto e’ il presidente della Regione Nello Musumeci. “La conta dei danni e’ in corso e si aggiunge ai danni dei giorni scorsi nelle province di Catania, di Siracusa e di Enna. E’ una situazione drammatica perche’ da anni non si fa manutenzione – dice il governatore .- Ho scoperto che in passato erano state date disposizioni con risorse finanziarie, ma gli uffici non hanno dato seguito agli atti formali e nessuno si e’ preoccupato di accertare le responsabilita’ delle gravi omissioni degli uffici”.