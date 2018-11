Maltempo, riaperta la statale 189, 644. Resta chiusa la SS640 e la SS118: percorsi alternativi

Riaperta la statale 189 “Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, dopo la chiusura di stamane per esondazione del fiume Platani, e la statale 644 “Di Ravanusa”, precedentemente chiusa per sottopasso allagato al km 0,100.

La strada statale 121 “Catanese” e’ stata riaperta al traffico, dopo la chiusura che si era resa necessaria in seguito ad allagamento al km 206,800; ma e’ stata chiusa al km 214, a Vicari, per esondazione presso il ponte San Leonardo. La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” e’ stata chiusa al km 44,600 a Corleone, per frana

Chiusa anche la statale 640 all’innesto con la SS 640 dir, per allagamento, e la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 0,000 al km 45,000. Permane la chiusura, per allagamento del piano viabile, della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” a Sambuca di Sicilia.

Pertanto sono stati disposti percorsi alternativi. Per chi procede da Agrigento a PALERMO bisogna uscire dalla statale 189 (bivio Manganaro) in direzione della statale 285 e percorrerla fino all’immissione in A19 allo svincolo di Termini Imerese; oppure percorrere la statale 640 e l’autostrada A19; o percorrere la statale 115 in direzione Sciacca e immettersi sulla statale 624 PALERMO – Sciacca. Percorsi inversi per l’itinerario da PALERMO ad Agrigento.