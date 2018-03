Mandorlo in Fiore, la Cna sotiene “Mandorlara 2018”

La Cna Sicilia accanto alla Mandorlara, evento collaterale al Mandorlo in Fiore in corso di svolgimento ad Agrigento. I vertici regionali della Confederazione hanno voluto sposare l’iniziativa, consapevoli dell’importanza che assume oggi la promozione del territorio e delle sue eccellenze. “Le vetrine prestigiose vanno sempre accompagnate e sostenute – spiegano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – perché rappresentano uno strumento, utile ed efficace, per valorizzare sia le produzioni locali che le aziende impegnate nella lavorazione e nei processi di trasformazione. E la Mandorlara, grazie all’impegno, alla capacità e alla visione lungimirante degli organizzatori, rientra certamente in questa ottica, tenuto conto del suo alto valore intrinseco, ma anche dell’amplificazione di cui gode perché incastonata nel programma di una, ormai affermata ed apprezzata, kermesse culturale e folklorica a carattere internazionale”. E la concessione di questo patrocinio fa parte di una più ampia pianificazione strategica delineata dalla nuova governance della Cna Sicilia. Nei giorni scorsi è stato, infatti, siglato un accordo fra la Confederazione e l’Unione dei Cuochi siciliani. Le parti si sono impegnate a promuovere la valorizzazione dei prodotti tipici locali nelle cucine al fine di far sposare le eccellenze della produzione con quelle della trasformazione e somministrazione, anche attraverso attività formative ed incontri fra produttori e operatori della ristorazione su tematiche riguardanti il settore dell’agroalimentare.