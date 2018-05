Mareamico: “Un disastro la depurazione ad Agrigento e in Sicilia” (Video)

In un comunicato inviato agli organi di informazione l’Associazione ambientalista Mareamico di Agrigento scrive: “Questo video registra la situazione odierna del depuratore del vill. Mosè (quello famoso per il fatto che le acque che vi entrano sono MENO inquinate delle acque in uscita).

Le condizioni della depurazione ad Agrigento, nella sua provincia ed in tutta la Sicilia sono un disastro.

L’ironia della sorte è che la mancata depurazione inquina il nostro mare e fa scappare i turisti, mentre si rischia di perdere i finanziamenti già concessi per la costruzione di nuovi depuratori.

Va detto anche che tra pochi giorni saremo costretti ad iniziare a pagare le multe comunitarie per la mancata depurazione: roba da milioni di euro l’anno!”