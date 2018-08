Meltempo, in Sicilia allerta gialla fino a domani sera

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi, 20 agosto, alle ore 24 di domani, 21 agosto 2018. In particolare, si legge nell’avviso 18232, si prevedono, per la giornata di oggi “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Per la giornata di domani sono previste “precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.