Michele Puglisi si aggiudica il 4° Auto-slalom città di Sant’Angelo Muxaro

Il 4° Auto-slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, la manifestazione automobilistica tra i birilli, inserita all’interno del Campionato siciliano zona Uno Sicilia Orientale, ha visto il pilota catanese Michele Puglisi della Giarre Corse conquistare il gradino più alto del podio con il tempo di 135,36 “punti-secondi”, 6,26 in più di Andrea Foderà, che con la sua Formula Junior Monza ha preceduto Nicolò Incammisa (142,33).

Il leader del campionato siciliano, con la sua Radical prosport, non ha deluso le attese mettendosi tutti alle spalle e rafforzando la sua leadership nel campionato siciliano. Il catanese ha rispettato il pronostico della vigilia ma non è stata proprio una passeggiata.







Non sono però mancate le emozioni e i colpi di scena: l’under 23 catanese della Giarre corse ha, infatti, tenuto con il fiato sospeso i suoi fan non correndo la prima manche a causa della rottura della catena. Risolti i problemi, con il tempo della seconda è riuscito a battere Andrea Foderà (Formula Junior Monza) e Nicolò Incammisa (Radical SR4), entrambi della Trapani Corse.

Nella speciale sfida tutta rosa, che ha visto impegnate quattro donne, a primeggiare è stata Angelica Giamboi (Fiat X 1/9) che ha preceduto Enza Allotta, che ha spinto al massimo la sua Fiat 126, Jessica Miuccio e Annesa Fregapane, entrambe su Peugeot 106 R.

Tra i protagonisti anche il pilota di San Biagio Platani e beniamino del pubblico Ivan Brusca, primo della sua classe, e nono assoluto.

Pietro Morello, quasi 80enne, al volante della sua Fiat 600 ha preceduto Gerlando Alletto (Lancia Fulvia) nella classifica delle auto storiche. Per quanto concerne le attività di base Silvestre Romano (172,62 Adb S3), Salvatore Sardo (172,88 adb A) e Montana Lampo (172,99 Adb N) hanno fatto registrare i miglior tempi.

Protagonista assoluto, come detto, del 4° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro è stato Ivan Brusca. Il pilota di San Biagio Platani, tra i più acclamati dal pubblico, ha primeggiato nel Gruppo A, precedendo con la sua Peugeot 106 R. di ben 5 secondi Giuseppe Perniciaro. Brusca con la sua guida sempre al limite ha fatto divertire il pubblico:

Ritornando ai Gruppi, Davide Gravina (Citroen Saxo Vts) ha vinto il gruppo N, Salvatore Giacalone (Peugeot 106 R.) l’RS, Michele Puglisi l’E2SC, Andrea Foderà l’E2SS, Manuel D’Antoni (Fiat 500 Max P.S.-P2) il P.S., Agostino Bonsignore (A112 Ab.) l’S.S., Michele Ferrara (Peugeot 106 S 16) l’E1ITA e Marco Gammeri (Renault Clio RS Cup) l’RSPLUS.

Lo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro ha portato punti anche per la Coppa Salom 5a Zona e per lo Challenge Palikè 2018.

La gara è stata portata a termine da 68 piloti sui 71 verificati.

Il 4° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro ha visto in prima linea il Team Palikè con la Muxaro corse nell’organizzazione della manifestazione. Impegnato nella sua compartecipazione all’evento anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro, con al timone il sindaco Angelo Tirrito.

La classifica: 1) Michele Puglisi (su Radical Prosport in 135,36); 2) Andrea Foderà (su Formula Junior Monza in 141,62); 3) Nicolò Incammisa (su Radical SR4 in 142,33); 4) Alberto Macaluso (su Radical Prosport in 142,77); 5) Giuseppe Medica (su Radical Prosport in 144,00); 6) Antonino Di Matteo (su Gloria C8 F in 145,07); 7) Michele Ferrara (su Peugeot 106 S 16 in 148,13); 8) A.Massimo Gentile (su Gloria B5 in 149,07); 9) Ivan Brusca (su Peugeot 106 R. in 150,15); 10) Stefano Naso (su Peugeot 106 S in 16151,24); 11) Modesto Sollima (su Peugeot 205 R. in 16151,63); 12) Manuel D’Antoni (su Fiat 500 Max P.S.-P2 in 152,77); 13) Francesco Dalli Cardillo (su A112 Ab. in 153,22)

Classifica Under 23

1) Michele Puglisi (su Radical Prosport in 135,36); 2) Alberto Macaluso (su Radical Prosport in 142,77)

Classifica di Scuderia

1) Trapani Corse; 2) T.M. Racing; 3) Project Team; 4) Catania Corse; 5) Armanno Corse; 6) Misilmeri Racing; 7) F.R. Motosport; 8) Phoenix; 9) Giarre Corse; 10) Drepanum Corse; 11) A.C. Festina Lente; 12) Sumbeam M-Sport; 13) Ro Racing